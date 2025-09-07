Ligue 1
PSG gibt Kimpembe ab
Presnel Kimpembe beendet das Kapitel Paris St. Germain. Wie der Pariser Hauptstadtklub offiziell bestätigt, wechselt der Verteidiger dauerhaft zum Qatar SC. Über die Wechselmodalitäten hüllen sich beide Klubs in Schweigen.
Paris Saint-Germain @PSG_inside – 16:02
Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif.Bei X ansehen
Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. ❤️💙
Kimpembe wurde seit 2005 bei PSG ausgebildet, für den 30-jährigen gebürtigen Pariser ist es der erste Klubwechsel überhaupt. Insgesamt war der 28-fache Nationalspieler 241 Mal für Paris aktiv.
