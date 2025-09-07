PSG gibt Kimpembe ab

Presnel Kimpembe beendet das Kapitel Paris St. Germain. Wie der Pariser Hauptstadtklub offiziell bestätigt, wechselt der Verteidiger dauerhaft zum Qatar SC. Über die Wechselmodalitäten hüllen sich beide Klubs in Schweigen.

Kimpembe wurde seit 2005 bei PSG ausgebildet, für den 30-jährigen gebürtigen Pariser ist es der erste Klubwechsel überhaupt. Insgesamt war der 28-fache Nationalspieler 241 Mal für Paris aktiv.