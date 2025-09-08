Peretz dachte schon an HSV-Abflug

Bei Torhüter Daniel Peretz (25) sorgte die Entscheidung der Verantwortlichen des Hamburger SV, mit Daniel Heuer Fernandes (32) als Nummer eins in die Saison zu gehen, für jede Menge Frust. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ spielte die Leihgabe des FC Bayern sogar mit dem Gedanken, den Aufsteiger schon wieder zu verlassen. Für Peretz sei „eine Fußball-Welt zusammengebrochen“, die Tage nach der Verkündung soll der israelische Nationalspieler enttäuscht und sauer gewesen sein.

Nach Gesprächen mit Freunden und seiner zukünftigen Ehefrau habe er dann den Entschluss gefasst, die Rolle als Herausforderer anzunehmen. Peretz war in diesem Sommer nach zwei Jahren als Ersatzkeeper in München leihweise zu den Hanseaten gewechselt. Dafür hatte der Schlussmann dem Vernehmen nach Angebote vom FC Genua und von Stade Brest mit Aussicht auf einen Stammplatz abgelehnt. Eine Kaufoption besitzt der HSV nicht.