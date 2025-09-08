Menü Suche
Kommentar
La Liga

Auszeichnung für Alonso

von Fabian Ley - Quelle: laliga.com
1 min.
Xabi Alonso bei seiner Antritts-PK für Real Madrid @Maxppp

Xabi Alonso hat die Auszeichnung zum Trainer des Monats August in La Liga gewonnen. Der 43-Jährige gestaltete alle drei Ligaspiele mit Real Madrid im vergangenen Monat siegreich. Dadurch grüßen die Königlichen mit neun Punkten von der Tabellenspitze.

Unter der Anzeige geht's weiter
LALIGA
🤍 Pleno de victorias y un inicio espectacular.

👔 ¡@XabiAlonso es es 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de agosto en #LALIGAEASPORTS!

#LALIGACOACHOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA
Bei X ansehen

In diesem Sommer hatte sich Alonso nach drei erfolgreichen Jahren von Bayer Leverkusen verabschiedet und in Madrid das Erbe von Carlo Ancelotti angetreten. Nachdem der Spanier bei der Klub-WM durch eine krachende 0:4-Niederlage im Halbfinale gegen Paris St. Germain einen Dämpfer hinnehmen musste, läuft es nun im Liga-Alltag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Xabi Alonso

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert