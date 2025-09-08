Auszeichnung für Alonso

Xabi Alonso hat die Auszeichnung zum Trainer des Monats August in La Liga gewonnen. Der 43-Jährige gestaltete alle drei Ligaspiele mit Real Madrid im vergangenen Monat siegreich. Dadurch grüßen die Königlichen mit neun Punkten von der Tabellenspitze.

In diesem Sommer hatte sich Alonso nach drei erfolgreichen Jahren von Bayer Leverkusen verabschiedet und in Madrid das Erbe von Carlo Ancelotti angetreten. Nachdem der Spanier bei der Klub-WM durch eine krachende 0:4-Niederlage im Halbfinale gegen Paris St. Germain einen Dämpfer hinnehmen musste, läuft es nun im Liga-Alltag.