City verleiht Wilson-Esbrand

Manchester City lässt Talent Josh Wilson-Esbrand erneut leihweise ziehen. Der 22-jährige Linksverteidiger läuft bis Saisonende für den polnischen Erstligisten Radomiak Radom auf.

In den vergangenen Jahren war Wilson-Esbrand bereits an Coventry City, Stade Reims, Cardiff City und zuletzt Stoke City verliehen. Schon im September 2021 hatte der ehemalige englische U21-Nationalspieler sein erstes von insgesamt drei Profispielen für die Skyblues bestritten.