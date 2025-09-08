Menü Suche
City verleiht Wilson-Esbrand

von Fabian Ley - Quelle: mancity.com
Josh Wilson-Esbrand schirmt den Ball ab @Maxppp

Manchester City lässt Talent Josh Wilson-Esbrand erneut leihweise ziehen. Der 22-jährige Linksverteidiger läuft bis Saisonende für den polnischen Erstligisten Radomiak Radom auf.

Manchester City
Josh Wilson-Esbrand has joined Radomiak Radom on a season-long loan, subject to international clearance.

Good luck, Josh 🩵
In den vergangenen Jahren war Wilson-Esbrand bereits an Coventry City, Stade Reims, Cardiff City und zuletzt Stoke City verliehen. Schon im September 2021 hatte der ehemalige englische U21-Nationalspieler sein erstes von insgesamt drei Profispielen für die Skyblues bestritten.

