Arsenal: Jesus mit klarem Bekenntnis

Der FC Arsenal kann wohl auch in den kommenden Jahren auf Gabriel Jesus setzen. Der Stürmer versichert gegenüber der brasilianischen Zeitung ‚Placar‘: „Jeden Tag sagen der Trainer und der Vorstand, dass sie sich auf meine Rückkehr freuen. Ich sehe mich nicht aus den Plänen des Klubs raus. Ich habe einen Vertrag bis 2027 und wenn es bis dahin keine Verlängerung gibt, werde ich mindestens bis 2027 im Verein sein.“ Erst vor zwei Wochen waren in England Berichte aufgetaucht, wonach die Gunners bereit seien, den 28-Jährigen schon im Winter zu verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für 35 Millionen Euro dürfe er den Verein verlassen. Mit einem Kreubandriss fällt der Brasilianer noch bis ins neue Kalenderjahr aus, in der Zwischenzeit hat Arsenal in der Offensive mit Viktor Gyökeres (27), Eberechi Eze (27) und Noni Madueke (23) ordentlich nachgerüstet. Auch Kai Havertz (26) soll im kommenden Monat zurückkehren. Viel Konkurrenz also für Jesus.