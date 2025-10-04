Brisantes Detail: Jesus soll Arsenal verlassen

Sportlich läuft es beim FC Arsenal in der laufenden Saison optimal. Das hat mitunter damit zu tun, dass in Viktor Gyökeres (27) seit dem Sommer ein Vollblutstürmer für Torgefahr sorgt. Die Angreifer vergangener Tage könnten im Kader somit obsolet werden. Ein Star dürfte sich im Januar wohl neu orientieren.

Laut ‚Teamtalk‘ befindet sich Gabriel Jesus auf der Transferliste der Gunners. Der 28-Jährige kam 2022 für 53 Millionen Euro von Manchester City nach London. Brisant: Dem Bericht zufolge wäre Arsenal dazu bereit, Jesus für umgerechnet 35 Millionen Euro abzugeben und damit ein sattes Minusgeschäft zu machen.

Verletzungspech & Everton-Interesse

Obwohl der 69-fache Nationalspieler im Trikot der Gunners auf 26 Tore und 20 Assists in 96 Pflichtspielen kommt, hat er offenbar keinen Platz mehr im Team von Trainer Mikel Arteta. Immer wieder warfen Verletzungen den dribbelstarken Offensivspieler zurück. So auch jetzt. Derzeit laboriert Jesus noch an einem Kreuzbandriss und wird erst zur Rückrunde zurückerwartet.

Als möglichen Abnehmer bringt das englische Newsportal den FC Everton ins Spiel. Die Toffees benötigen Unterstützung in der Abteilung Attacke. In sechs Premier League-Partien traf Everton erst sieben Mal ins gegnerische Tor. Ob Jesus nach der schwerwiegenden Verletzung und der langen Pause aber eine Sofortverstärkung darstellen würde, steht auf einem anderen Blatt Papier. Zudem müsste Jesus bei einem Wechsel zu Everton wohl auf Gehalt verzichten.