Uzun lehnte Bayern-Wechsel ab

Eintracht Frankfurt und der FC Bayern treffen am heutigen Abend im Topspiel aufeinander. Frankfurts Durchstarter Can Uzun wäre in der Vergangenheit fast beim heutigen Gegner gelandet.

Can Uzun stand in der Vergangenheit kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollte der FC Bayern den technisch überragenden Offensivakteur verpflichten, als er noch für die U12 des 1. FC Nürnberg spielte. Demzufolge führte Uzun mehrfach Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister, ein Wechsel kam aber letztlich nicht zustande.

Der türkische Nationalspieler wollte bei seiner Familie in Regensburg bleiben und dort seine schulische Ausbildung beenden. Beim Club schaffte es Uzun in die Profimannschaft und überzeugte, sodass Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer zuschlug.

Nach einer etwas durchwachsenen ersten Saison blüht der Rechtsfuß in der Mainmetropole auf. In wettbewerbsübergreifend acht Spielen sammelte er zehn Torbeteiligungen. Die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen, hat Uzun am heutigen Abend (18:30 Uhr). Dann tritt die Eintracht im Topspiel an – Gegner ist ausgerechnet der FC Bayern.

