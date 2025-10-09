Real-Klauseln: Chema wird immer teurer

Für den VfB Stuttgart ist die Verpflichtung von Chema Andrés für kolportierte drei Millionen Euro bislang ein voller Erfolg. Der 20-Jährige hat bereits nach wenigen Wochen eine wichtige Rolle im Mittelfeld eingenommen, verdrängte zuletzt immer öfter Kapitän Atakan Karazor (28) aus der Startelf. Wie lange der Youngster den Schwaben erhalten bleibt, ist allerdings offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Real Madrid sein Eigengewächs per Option zurückholen kann, ist bekannt. Nun sickern weitere Details zu den Klauseln durch. Bereits bekannt war: Die Rückkaufoption im kommenden Sommer liegt bei 13,5 Millionen Euro. Ein Jahr später würde der VfB der ‚Bild‘ zufolge mit rund 20 Millionen Euro entschädigt werden. Ziehen die Königlichen die Option erst 2028, könnte die Summe noch höher ausfallen.

Chema träumt von Real-Karriere

Bei seiner Reise zur spanischen U21-Nationalmannschaft verrät Chema gegenüber ‚Radioestadio Noche‘: „Natürlich ist Real Madrid ein Traum für jeden Spieler, und ich hoffe, eines Tages zurückzukehren. Schließlich weiß jeder, dass es der größte Verein im Weltfußball ist. Aber ich bin sehr glücklich in Deutschland und hätte nie gedacht, dass es dort so gut sein würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Real, so Chema weiter, sei „der Ort, an dem jeder sein möchte. Aber man muss verstehen, dass das Leben in Etappen verläuft und ich denke, meine Etappe bei Real war schon zu Ende. Bei Stuttgart sind alle Dinge zusammengekommen, die ich in dem Moment gesucht habe: Ein neues Land, eine neue Liga und ein Klub, der auf junge Spieler setzt.“

Der hochveranlagte Rechtsfuß sieht sich also vorerst beim VfB richtig aufgehoben. Doch klar ist: Wollen die Madrilenen Chema zurückbeordern, sind dem Bundesligisten die Hände gebunden. Die beeindruckende Entwicklung des Sechsers könnte dazu führen, dass sein Real-Traum eher früher als später in Erfüllung geht. Immerhin: Verkauft Real den Taktgeber selbst sofort weiter, wird der VfB mit 50 Prozent am Transferüberschuss beteiligt.