Ablöse nötig: Gladbach findet Virkus-Nachfolger

Borussia Mönchengladbach will die Lücke, die Geschäftsführer Sport Roland Virkus hinterlassen hat, mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga schließen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Rouven Schröder der Top-Kandidat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verhandlungen sollen bereits laufen, Schröder wolle unbedingt und gerne auch zeitnah zur Borussia wechseln. Das Problem: Der 49-Jährige steht noch bis Ende 2028 als Geschäftsführer Sport bei RB Salzburg unter Vertrag. Gladbach müsste also eine Ablöse zahlen.

In Österreich übernahm Schröder im Dezember 2024. Zuvor hatte er unter anderem als Sportdirektor für RB Leipzig, Schalke 04, Mainz 05 und Werder Bremen gearbeitet. Kommt es jetzt zum Bundesliga-Comeback?