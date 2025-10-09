HSV: Polzins harte Seite

Merlin Polzin schreckt nicht vor harten Entscheidungen zurück. Gegenüber ‚Sky‘ betont der Trainer des Hamburger SV, dass er sich der Tragweite seiner Entschlüsse bewusst ist: „Wertschätzung misst sich für Spieler oft in Spielminuten, das ist okay. Mir ist wichtig, dass das menschliche Verhältnis stimmt – tagtäglich, über Monate und Jahre. Ich treffe Entscheidungen aus Überzeugung und weiß um ihre Bedeutung. Und natürlich stehen die Raute und der mannschaftliche Erfolg über dem Einzelschicksal.“

Unter dem Übungsleiter hat unter anderem Seeler-Enkel Levin Öztunali (29) keine Zukunft mehr im Volkspark. Der Mittelfeldspieler darf nur noch bei der Reservemannschaft trainieren. Auch Flügelspieler Bakery Jatta (27), dienstältester HSV-Profi, wurde mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plant. Aufstiegshelden wie Robert Glatzel (31) oder Jonas Meffert (31) müssen sich beide in der laufenden Saison mit deutlich weniger Spielzeit zufriedengeben.