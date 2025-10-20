Menü Suche
Premier League

United bastelt an 57-Millionen-Transfer

von Leon Morsbach - Quelle: TeamTalk
1 min.
Morten Hjulmand für Sporting im Einsatz @Maxppp

Manchester United hat offenbar Morten Hjulmand (26) ins Visier genommen. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, ist der Mittelfeldspieler von Sporting Lissabon der Wunschspieler von United-Trainer Rúben Amorim, der den Dänen bereits in Portugal trainierte. Hjulmand sei bei seinem Ex-Coach „absolut beliebt“ und passe perfekt in Amorims System bei den Red Devils.

Dem Bericht zufolge ist man im Old Trafford optimistisch, den dänischen Nationalspieler für rund 57 Millionen Euro verpflichten zu können, trotz einer Ausstiegsklausel über etwa 80 Millionen Euro und eines bis 2028 gültigen Vertrags in Lissabon. Sporting soll aufgrund des guten Verhältnisses zu Amorim zu Gesprächen bereit sein. Der robuste und spielstarke Sechser könnte das zentrale Mittelfeld von Manchester langfristig stabilisieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
