Bundesliga

44 Millionen plus: Hoffenheim plant Rekordverkauf

Bei der TSG Hoffenheim sorgen die jungen Wilden für Furore. Einer soll zum Rekordverkauf aufsteigen.

von Luca Hansen - Quelle: Sky
1 min.
Andreas Schicker wird neuer Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Mit Platz acht nach den ersten sieben Spielen kann die TSG Hoffenheim mit dem Saisonstart durchaus zufrieden sein. Insbesondere die jungen Spieler in den Reihen der Kraichgauer wissen zu begeistern. Von einem erhoffen sich die Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Andreas Schicker besonders viel Profit.

Wie ‚Sky‘ berichtet, soll Bazoumana Touré zum Rekordverkauf aufsteigen. Von dem Offensivspieler erhofft sich die TSG mindestens 44 Millionen Euro. Bereits im Sommer hatte es Anfragen für Touré gegeben, Hoffenheim blieb aber hart. Bisheriger Rekordverkauf ist Joelinton, den es 2019 für 43,5 Millionen Euro zu Newcastle United zog.

Touré war erst im vergangenen Winter für zehn Millionen Euro von Hammarby IF nach Sinsheim gekommen. In der laufenden Spielzeit steuerte der 19-Jährige in sieben Bundesligaspielen bereits drei Torbeteiligungen bei. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am
Bundesliga
Hoffenheim
Bazoumana Touré

