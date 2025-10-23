Der Plan mit Kabak

Bleibt Ozan Kabak (25) über den Sommer hinaus bei der TSG Hoffenheim? Gegenüber dem kicker äußert sich Sportboss Andreas Schicker zum Stand der Dinge: „Ich hatte mit ihm vor einigen Wochen ein gutes längeres Gespräch, wir sind so verlieben, dass wir im Winter mit ihm auch über die Zukunft reden.“ Kabaks aktueller Kontrakt läuft 2026 aus.

„Jetzt sollte der Fokus auf dem Platz liegen, dass er Minuten sammelt“, sagt Schicker, der dabei auf die lange Ausfallzeit des Innenverteidigers abzielt. Kabak hatte sich im Juni 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen, mit dem er aufgrund zahlreicher Komplikationen bis zuletzt ausfiel. Erst am vergangenen Wochenende gab der 26-fache türkische Nationalspieler sein Comeback gegen den FC St. Pauli (3:0), als er kurz vor Schluss eingewechselt wurde.