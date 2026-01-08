Menü Suche
Offiziell Bundesliga

Hoffenheim bindet Moerstedt

von Dominik Schneider - Quelle: tsg-hoffenheim.de
Max Moerstedt im Einsatz für die TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim bindet Toptalent Max Moerstedt langfristig. Wie der Bundesligist aus dem Kraichgau mitteilt, hat der 19-jährige Stürmer einen langfristigen Arbeitsvertrag unterzeichnet. In der laufenden Spielzeit kam Moerstedt zu neun Einsätzen im deutschen Oberhaus, insgesamt stehen schon 32 Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft zu Buche. Dem Vernehmen nach setzen sich die Hoffenheimer damit gegen Interessenten wie den VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt durch.

TSG Hoffenheim
Max bleibt!

Die TSG hat den Vertrag mit Stürmer Max Moerstedt vorzeitig und langfristig verlängert ✍️
Der U17-Welt- und Europameister bleibt aber nun bei der TSG und knüpft dort an seine junge Karriere an, wo er den Durchbruch in den Profibereich geschafft hat. TSG-Manager Andreas Schicker sagt: „Er bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrungen auf höchstem Junioren-Niveau sowie in der Bundesliga und Europa League mit. Er hat sich frühzeitig für höhere Aufgaben empfohlen, ist Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt worden und hat seine Chancen genutzt. Wir sind überzeugt davon, dass Max noch großes Entwicklungspotenzial besitzt.“

