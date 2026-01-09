Köln schmeißt Waldschmidt raus

Der 1. FC Köln streicht Luca Waldschmidt aus dem Kader für die anstehende Bundesligapartie gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr). Das vermeldet ‚Sky‘. Die Entscheidung sei Waldschmidt in einem Gespräch mit Lukas Kwasniok und Sportdirektor Thomas Kessler mitgeteilt worden.

Hintergrund: Waldschmidt hatte in einem Interview mit dem ‚Express‘ geäußert, er sei unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und gesagt: „Das ist deutlich zu wenig. Trotzdem versuche ich weiterhin, meine Stärken einzubringen, wenn ich auf dem Platz stehe. Das ist mir in meinen Augen bisher sehr ordentlich gelungen, wenn ich mir meine Statistiken angucke. Alle 74 Minuten ein Tor oder Assist ist nicht so schlecht.“ Die Entscheidungen seien „manchmal schwer zu begreifen“.

Das Interview selbst war laut ‚Sky‘ aber nicht der ausschlaggebende Grund für den Kader-Rauswurf, wenngleich die Aussagen Kwasniok „offenbar gar nicht“ gefielen. Während des Gesprächs mit Waldschmidt sei klargeworden, dass beide Seiten unterschiedliche Ansichten über das „Rollenverständnis“ haben.

In der kommenden Woche soll der 29-jährige Stürmer, der in dieser Saison auf knapp 380 Ligaminuten (drei Tore, zwei Assists) kommt, die Möglichkeit erhalten, sich über das Training wieder für den Kader zu empfehlen.