Nächstes Bundesligaspiel abgesagt

An diesem Wochenende werden nach aktuellem Stand nur sieben der neun Partien des 16. Spieltags in der Bundesliga stattfinden. Wie die DFL mitteilt, wird die Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) abgesagt. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch der FC St. Pauli sein Heimspiel gegen RB Leipzig nicht austragen kann.

Grund für die Ausfälle sind die aktuellen Witterungsbedingungen in Deutschland. Gerade im Norden der Bundesrepublik sorgt der viele Schnee für Chaos. „Aufgrund der gegenwärtigen Prognosen kann nicht gewährleistet werden, dass zu Spielbeginn ein Zustand hergestellt werden kann, der den sicherheitsrechtlichen Anforderungen eines Bundesligaspiels gerecht wird“, begründet Werder die Absage.