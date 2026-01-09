Menü Suche
Nächstes Bundesligaspiel abgesagt

von Dominik Sandler - Quelle: dfl.de
Weserstadion @Maxppp

An diesem Wochenende werden nach aktuellem Stand nur sieben der neun Partien des 16. Spieltags in der Bundesliga stattfinden. Wie die DFL mitteilt, wird die Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) abgesagt. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch der FC St. Pauli sein Heimspiel gegen RB Leipzig nicht austragen kann.

DFL Deutsche Fußball Liga
Spielabsage 2.0 🥲❄️ #SVWTSG

Das #Bundesliga-Spiel zwischen @werderbremen und @tsghoffenheim kann nicht stattfinden. Flächendeckende Vereisungen und Schneeverwehungen im und um das Stadion machen eine sichere Durchführung nicht möglich ➡️
Grund für die Ausfälle sind die aktuellen Witterungsbedingungen in Deutschland. Gerade im Norden der Bundesrepublik sorgt der viele Schnee für Chaos. „Aufgrund der gegenwärtigen Prognosen kann nicht gewährleistet werden, dass zu Spielbeginn ein Zustand hergestellt werden kann, der den sicherheitsrechtlichen Anforderungen eines Bundesligaspiels gerecht wird“, begründet Werder die Absage.

