Kobel-Entscheidung gefallen

Die Entscheidung um Gregor Kobel (28) für die Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt ist gefallen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Torhüter Borussia Dortmund heute Abend zur Verfügung stehen. Der Belastungstest am Freitagvormittag war erfolgreich.

Die medizinische Abteilung der Schwarz-Gelben und das Trainerteam kamen dem Bericht zufolge gemeinsam zum Entschluss, Kobel die Freigabe für die Partie zu geben. Eine leichte Erkältung und Rückenprobleme setzten den Schweizer außer Gefecht, das wird ihn jedoch nicht davon abhalten, gegen Frankfurt zwischen den Pfosten zu stehen.