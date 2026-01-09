Menü Suche
Kobel-Entscheidung gefallen

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Gregor Kobel wärmt sich auf @Maxppp
Frankfurt BVB

Die Entscheidung um Gregor Kobel (28) für die Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt ist gefallen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Torhüter Borussia Dortmund heute Abend zur Verfügung stehen. Der Belastungstest am Freitagvormittag war erfolgreich.

Die medizinische Abteilung der Schwarz-Gelben und das Trainerteam kamen dem Bericht zufolge gemeinsam zum Entschluss, Kobel die Freigabe für die Partie zu geben. Eine leichte Erkältung und Rückenprobleme setzten den Schweizer außer Gefecht, das wird ihn jedoch nicht davon abhalten, gegen Frankfurt zwischen den Pfosten zu stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
