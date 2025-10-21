Nächster Schritt für CR7-Sohn

Cristiano Júnior macht den nächsten Schritt, um in die riesigen Fußstapfen seines weltberühmten Vaters zu treten. Der 15-Jährige von Al Nassr wurde erstmals für die portugiesische U16-Auswahl nominiert. In vier Spielen war der Flügelstürmer bereits für die U15-Auswahl aktiv, dabei erzielte er zwei Tore.

Für die junge Truppe der Portugiesen geht es zwischen dem 27. Oktober und dem 5. November gegen die Jugendteams von England, Wales und der Türkei zur Sache. Viele Augen werden dabei auf CR7-Junior und seine Leistungen gerichtet sein.