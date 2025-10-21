Paukenschlag: Bayern verlängert mit Kompany

Der FC Bayern und Vincent Kompany haben sich auf eine Verlängerung des Vertrags geeinigt. Wie der Rekordmeister mitteilt, unterzeichnete der belgische Übungsleiter einen neuen Kontrakt. Fortan ist der 39-Jährige bis 2029 an der Säbener Straße angestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit reagieren die Münchner auf die hervorragende Entwicklung der Bayern, seit Kompany das Ruder übernommen hat. „Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen“, wird Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender, zitiert. Präsident Herbert Hainer sagt: „Die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany ist ein starker Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher großartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität.“

Kompany ist seit 2024 Chefcoach beim Traditionsklub. In 67 Spielen erreichte er bislang einen Punkteschnitt von 2,33. Der einstige Innenverteidiger zeigt sich ebenfalls erfreut: „Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch für Max Eberl ist das Bekenntnis von Kompany zum Klub eine Wohltat: „Ich freue mich sehr über diese Verlängerung: Als wir Vinny verpflichtet haben, hatten wir eine klare Vorstellung von unserem gemeinsamen Weg, und er hat schnell bewiesen, dass er den FC Bayern voranbringt – auf wie neben dem Platz.“ Bayerns Sportvorstand bezeichnet Kompany außerdem als „Identifikationsfigur“, die „Spieler, Fans und alle im Klub“ eint.