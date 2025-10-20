Halbe Bundesliga dran: Der Preis für Ebnoutalib

Die SV Elversberg will sich für einen etwaigen Abgang von Younes Ebnoutalib kräftig entlohnen lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fordert der Zweitliga-Tabellenführer sechs bis acht Millionen Euro für den Stürmer. Mit dem 22-Jährigen soll sich dem Boulevardblatt zufolge die halbe Bundesliga beschäftigen, das Interesse von Union Berlin und der TSG Hoffenheim ist bereits durchgesickert.

Der Goalgetter kam erst im vergangenen Januar für schlappe 100.000 Euro vom viertklassigen FC Gießen ins Saarland. Mit neun Treffern aus neun Spielen führt er die Torjägerliste der 2. Bundesliga an. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, spätestens für nächsten Sommer erwartet Elversberg aber die ersten Anfragen.