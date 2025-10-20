BVB reagiert auf Bellingham-Fehlstart

Am zweiten Spieltag stand Jobe Bellingham in der Bundesliga letztmals in Borussia Dortmunds Startelf. Die hohen Erwartungen konnte der 30 Millionen Euro teure Neuzugang vom AFC Sunderland bislang nicht erfüllen, der Sprung aus der zweiten englischen Liga scheint aktuell noch zu groß für den 20-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jüngster Tiefpunkt war am Samstag die unglückliche Rettungsaktion beim Spiel gegen den FC Bayern (1:2), die zum zwischenzeitlichen 0:2 führte. Trainer und Mitspieler stellten sich nach der Partie öffentlich hinter Bellingham. Und auch hinter den Kulissen gab es viel Zuspruch.

Nach Informationen der ‚Bild‘ redete unter anderem Sportdirektor Sebastian Kehl lange mit Bellingham und habe dem jungen Engländer vermittelt, dass er Fehler wie diese nutzen soll, um zu lernen und sich zu verbessern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim BVB ist man laut ‚Bild‘ weiter überzeugt, dass Bellingham „zum Unterschiedsspieler reifen wird“. Den schwachen Start des Mittelfeldspielers wolle man jetzt nutzen, um dessen „Resilienz zu schärfen und […] seine Siegermentalität weiter zu steigern.“ Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob dieser Plan aufgeht.