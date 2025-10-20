Menü Suche
Kommentar 1
1.FC Köln: Gehalt von El Mala geleakt

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Said El Mala und Isak Johannesson im Einsatz für Köln @Maxppp

Said El Mala hat beim 1. FC Köln im Sommer einen stattlichen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Wie ‚Sky‘ berichtet, kassiert der Shootingstar aktuell 60.000 Euro pro Monat. Das entspricht einem Jahresgehalt von 720.000 Euro. Durch Prämienzahlungen kann das Salär auf bis zu eine Million Euro steigen, heißt es.

Klar ist: Andernorts winkt wesentlich mehr Kohle. El Mala weckt großes Interesse unter anderem beim FC Bayern, Borussia Dortmund und Teams aus England. Dem FC schweben laut neuesten ‚Sky‘-Meldungen 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse im kommenden Sommer vor. Ein Wechsel des schnellen und schussgewaltigen Linksaußen schon im Winter komme dagegen weder für den Spieler noch für den Bundesligisten infrage.

Alle Kommentare anzeigen (1)
Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Said El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Said El Mala Said El Mala
