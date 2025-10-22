Ablösefrei: Martel-Entscheidung terminiert

Eric Martel (23) will bis zum Winter eine Entscheidung über seine Zukunft beim 1. FC Köln treffen. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Der Bundesliga-Aufsteiger möchte den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Mittelfeldspieler unbedingt verlängern – auch, um einen ablösefreien Transfer zu verhindern. Ein Wechsel schon im Januar-Transferfenster ist laut Berater Michael Reschke jedoch ausgeschlossen. Sportchef Thomas Kessler und Reschke stehen im engen Austausch, beide Seiten betonen, dass Martel auch in der kommenden Saison eine feste Rolle im Team spielen soll.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der FC dem Ex-Leipziger ein verbessertes Angebot unterbreitet, das Martel aus sportlichen Gründen ablehnte. „Ich muss einfach spüren, dass sich hier etwas entwickelt, dass wir erfolgreichen Fußball spielen“, sagte der U21-Nationalspieler damals. Eine Verlängerung bleibt das Ziel, möglicherweise mit einer Ausstiegsklausel als Kompromisslösung.