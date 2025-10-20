VfB-Gerüchte: 50 Millionen für Stiller | Neuer Stürmer im Winter

Im Mittelfeld des VfB Stuttgart ist Angelo Stiller der herausragende Mann. Der Linksfuß ist der Kopf der Schaltzentrale in Bad Cannstatt. Nicht verwunderlich, dass der 24-Jährige Interesse weckt. Unter anderem Manchester United ist laut ‚Sky‘ noch immer an Stiller interessiert. Beim VfB hat man intern nun ein Preisschild festgelegt.

Dem Bezahlsender zufolge wollen die Schwaben 50 Millionen Euro für den Ex-Bayern-Akteur sehen. Zwar hat Stiller für kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro, diesen Passus kann ihm der VfB aber für zwei Millionen Euro abkaufen. Der Spieler selbst kann sich den nächsten Schritt vorstellen.

Mit Chema Andrés (20) drängt ein potenzieller Nachfolger bereits jetzt in die Startelf. Allerdings verfügt Real Madrid bei dem Spanier über eine Rückkaufklausel. Mit Mirza Catovic sorgt aber ein weiterer möglicher Erbe in der zweiten Mannschaft für Aufsehen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Zwar hegt der 18-Jährige derzeit keine Wechselgedanken, Manchester City beobachtet ihn jedoch bereits. Die Zukunft des Toptalents ist vor allem an dessen Chancen bei den Profis geknüpft.

Stürmer gesucht

Auf der Zugangsseite will sich der VfB möglichst schon im Wintertransferfenster verstärken. Im Sturmzentrum sah man für Nick Woltemade (85 Millionen/Newcastle United) zwar viel Geld, einen Ersatz-Mittelstürmer konnte man allerdings nicht verpflichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll daher im Winter eine neue Offensivkraft kommen, die möglichst Spielpraxis mitbringt. Auf eine Leihe oder einen Kauf ist man im Ländle nicht festgelegt.

Eine interne Option wäre dabei Jovan Milosevic, der noch bis Ende des Jahres an Partizan Belgrad ausgeliehen ist. Bei den Serben steht der 20-Jährige bei zwölf Torbeteiligungen in 17 Partien. Partizan möchte ihn gerne festverpflichten, doch in Stuttgart ist man noch unschlüssig, ob man einem Abgang zustimmen soll oder dem Youngster selbst eine Chance gewähren will.

Silas-Kehrtwende?

Ein weiterer Offensivspieler könnte überraschenderweise doch eine Zukunft beim DFB-Pokalsieger haben. Der VfB hat Silas (27) ein Verlängerungsangebot über zwei Jahre vorgelegt. Die Bedingung: Im Winter findet sich ein Leihklub für den flexiblen Offensivspieler. Interessiert sind unter anderem Samsunspor, der FC Valencia, die New York Red Bulls und der FC Cincinnati. Einiges zu tun also in den nächsten Transferperioden für die Stuttgarter.