Neuer Vertrag für Real-Legende Ramos?

Altstar Sergio Ramos schnürt seine Fußballschuhe womöglich über das Jahr hinaus in Mexiko. Laut ‚The Athletic‘ befinden sich der 39-jährige Innenverteidiger und der CF Monterrey in Gesprächen über eine Verlängerung seines im Dezember auslaufenden Arbeitspapiers. Diskutiert werde ein Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Im Interview mit ‚El Chiringuito‘ betont Ramos, der im Februar beim mexikanischen Erstligisten unterschrieben hatte, dass er sich einen Verbleib gut vorstellen könne: „Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin sehr glücklich. Mexiko ist ein Land, das mich wunderbar behandelt, ein Verein mit einem sehr interessanten Projekt, und hoffentlich wird dieses Jahr ein gutes für uns. Mein Vertrag endet im Dezember, aber ich hoffe, dass wir hier bleiben können, weil wir hier sehr glücklich und zufrieden sind.“