Trotz 4:2-Sieg: Note 5 für BVB-Duo

1:0 in Führung durch ein tolles Tor von Felix Nmecha (19.), das Spiel beruhigt und eigentlich alles unter Kontrolle: So der Stand der Dinge, als Borussia Dortmund sich im lautstarken Parken zu Kopenhagen den Ball in Person von Ramy Bensebaini und Waldemar Anton selbst zum Ausgleich ins Tor murmelte (33.). Neben der Führung ging auch die Kontrolle flöten, Kopenhagen hatte bis zur Halbzeit noch weitere gefährliche Torraumszenen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Beginn des zweiten Durchgangs übernahm der BVB zwar wieder Initiative, doch fehlten nun Tempo und Esprit. Glücksfall für Schwarz-gelb war dann der Elfmeterpfiff nach Foul an Serhou Guirassy. Ramy Bensebaini ließ sich die Chance nicht nehmen (61.). Nmechas zweiter Treffer (76.) machte den Deckel auf die Partie, kurz vor Schluss durfte Fábio Silva dann noch seinen Premierentreffer für den BVB feiern (87.). Das Kopfballtor von Viktor Dadason (90.) kam für Kopenhagen zu spät.

Unter dem Strich ein verdienter Sieg, der einem allerdings lange glanzlosem Auftritt entspringt. Dem BVB wird es fürs erste egal sein: Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen der Ligaphase steht Dortmund blendend da.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

0:1 Nmecha (19.): Der BVB kombiniert über Guirassy und Bellingham, bis Nmecha an der Strafraumgrenze den Ball erhält. Der deutsche Nationalspieler lässt seinen Gegenspieler mit einer gleichsam wunderbaren Körperbeherrschung wie Ballführung ins Leere laufen und schweißt das Leder anschließend perfekt ein. Ein Traumtor.

1:1 Anton (33./Eigentor): Bellingham klärt eine Ecke zu kurz vor die Füße von Moukoko. Dessen Schuss wehrt Kobel ab, Bensebaini schießt anschließend Anton ab und von dort landet der Ball im eigenen Netz.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:2 Bensebaini (61./Elfmeter): Lerager zieht Guirassy im Zweikampf nach einer Ecke fast das Trikot aus. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelt Bensebaini höchst lässig unten links.

1:3 Nmecha (76.): Nmecha schüttelt seinen Gegenspieler ab und hält erneut von der Strafraumgrenze drauf. Der Schuss wird noch entscheidend abgefälscht und landet so im Netz.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:4 Silva (87.): Der BVB nutzt das Chaos in Kopenhagens Abwehr. Silva nimmt eine Bogenlampe direkt aus spitzem Winkel und bringt sie gekonnt aber auch glücklich im Netz unter. Erster Treffer für den Portugiesen im Dortmund-Dress.

2:4 Dadason (90.): Nach einer Flanke setzt sich Dadason in der Luft gegen Anselmino durch und köpft aufs Tor. Kobel kann den Ball erst hinter der Linie klären.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

63‘ Chukwuemeka (3) für Brandt

63‘ Ryerson (3) für Couto

63‘ Silva (2) für Beier

77‘ Sabitzer für Nmecha

85‘ Anselmino für Bensebaini