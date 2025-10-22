Erstes Angebot für Adeyemi – gewagte Schlotterbeck-Entscheidung?

Die Vertragsverlängerungen mit Nico Schlotterbeck (25) und Karim Adeyemi (23) genießen bei Borussia Dortmund oberste Priorität – ein Selbstläufer werden die Verhandlungen allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bekannt ist, dass Schlotterbeck bereits ein konkretes Angebot unterbreitet wurde. Der Innenverteidiger zögert jedoch, da er ein BVB-Topgehalt fordert und zugleich in einer titelfähigen Mannschaft spielen möchte. Ausgerechnet der FC Bayern bekundet Interesse.

Die Borussia setzt dagegen auf Emotionalität und würde nach Informationen der ‚Sport Bild‘ sogar in Kauf nehmen, mit dem Linksfuß ins letzte Vertragsjahr zu gehen, sollte ein Abgang „den Vereinserfolg und essenzielle Prämien-Einnahmen“ gefährden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dann würde Dortmund jedoch Gefahr laufen, den Leistungsträger 2027 ablösefrei zu verlieren. Eine finale Entscheidung wolle Schlotterbeck erst im kommenden Jahr treffen.

Verhandlungen an mehreren Fronten

Derweil hat Adeyemi laut dem Sportmagazin inzwischen ebenfalls ein frisches Vertragswerk vorliegen. Die Verantwortlichen sollen davon ausgehen, dass es einiger weiterer Gespräche bedarf, um auf einen Nenner zu kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwarz-Gelben seien dazu bereit, für den schnellen und formstarken Flügelflitzer an ihre finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. Schließlich wäre ein adäquater Ersatz im Gesamtpaket wohl deutlich teurer. Im Hintergrund beobachtet unter anderem der FC Barcelona die Situation.

Es bleibt also abzuwarten, ob der BVB die deutschen Nationalspieler am Ende von einer langfristigen Zusammenarbeit überzeugen kann. Zeitdruck machen sich die Verantwortlichen nicht, betonte Sportboss Lars Ricken zuletzt: „Wir werden da nicht in Hektik verfallen.“