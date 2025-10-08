Poker eröffnet: Die Details zum ersten Schlotterbeck-Angebot

Borussia Dortmund hat große Pläne mit Nico Schlotterbeck. Der 25-Jährige soll in Zukunft nicht nur des Gesicht das Vereins werden, sondern das Dortmunder Ensemble irgendwann auch als Kapitän auf den Platz führen. Den Poker hat der BVB nun eröffnet und dem Ex-Freiburger ein erstes Vertragsangebot gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Sport Bild‘ liegt Schlotterbeck eine Offerte mit einer Gehaltserhöhung über 2,5 Millionen Euro vor. Der Innenverteidiger würde damit auf mindestens acht Millionen Euro jährlich kommen. Durch Prämien könnte sich das Salär noch erhöhen, denn auch Verträge von Top-Spielern wie Schlotterbeck will man an der Strobelallee leistungsbezogen gestalten.

Die Offerte beinhaltet eine Laufzeit bis 2030. Eine Frist, bis wann der Linksfuß das Angebot beantworten soll, gibt es nicht. Druck will man Schlotterbeck schließlich nicht machen. Das Blatt stellt ohnehin in Frage, ob dem Nationalspieler das erste Angebot bereits ausreicht. Schließlich fordert dieser ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schlotterbeck spielte zuletzt auf Zeit und schloss eine rasche Verlängerung aus. Zunächst will er die sportliche Entwicklung abwarten. Der FC Bayern und Real Madrid haben sich bereits in Lauerstellung gebracht. Nichtsdestotrotz dürfte der BVB auf eine Verlängerung vor Saisonende pochen, um mit dem Blondschopf nicht in das letzte Vertragsjahr zu gehen.