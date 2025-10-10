Trotz 4:0-Sieg: Note 5 für DFB-Flop

Im Sinsheimer Bundesligastadion startete das DFB-Team entschlossen in die Partie. Ein Freistoß (Raum, 12.) und ein Elfmeter (Kimmich, 21.) sorgten früh für eine sichere Führung – erst recht, da Carlson für ein Handspiel Rot sah (20.). Fortan fand die Partie quasi ausschließlich um den Strafraum von Luxemburg herum statt. Deutschland leistete sich dabei einige technische Fehler und unpräzise Zuspiele – kam aber dennoch zu Chancen, die Keeper Anthony Moris mitunter stark vereitelte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Beginn der zweiten Hälfte machte ein Doppelschlag durch Serge Gnabry (48.) und Joshua Kimmich (50.) kurz Hoffnung auf ein Schützenfest, doch in der Folge flachten die deutschen Bemühungen doch noch einmal ab. Abschlüsse blieben zwar nicht aus, doch wirklich zwingend wurde es nur selten. Am Ende stand ein nie gefährdeter Sieg, der aber mit Blick auf die lange Überzahl und das wichtige Torverhältnis gerne hätte höher ausfallen dürfen. Auch verpasste es das Team, seinem neuen Mittelstürmer Nick Woltemade sein erstes Tor aufzulegen. Im DFB-Team ist der 90-Millionen-Mann bislang ein Flop.

Torfolge

1:0 Raum (12./direkter Freistoß): Einen Freistoß von halbrechts schießt Raum eigentlich mäßig – doch die Mauer der Gäste öffnet sich, sodass das Leder letztlich passgenau einschlägt.

Unter der Anzeige geht's weiter

2:0 Kimmich (21./Elfmeter): Nach einem klaren Handspiel im Strafraum gibt es Elfmeter für das DFB-Team – sowie die rote Karte für Carlson. Kimmich verwandelt unten rechts.

3:0 Gnabry (48.): Gnabry verliert nach Pass von Adeyemi eigentlich ein Laufduell, bekommt das Leder aber glücklich doch noch vor die Füße und verwandelt dann trocken.

Unter der Anzeige geht's weiter

4:0 Kimmich (50.): Der Ball flippert nach einer Ecke durch den Fünfmeterraum und landet vor den Füßen von Kimmich, der aus Nahdistanz einschießen kann.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Waldemar Anton (3,5) für Schlotterbeck

61‘ Jonathan Burkardt (4) für Woltemade

61‘ Ridle Baku (4) für Adeyemi

68‘ Maxi Beier für Gnabry

82‘ Nathaniel Brown für Raum