Bayern lauert: Schlotterbeck fordert BVB-Topgehalt

„Ich glaube, um ehrlich zu sein, so früh wird es nicht sein, dass ich meinen Vertrag verlängere. Wir werden jetzt Gespräche führen. Ich werde mich mit Sebastian Kehl zusammensetzen, einen Plan machen und dann wird man schauen, was sich daraus ergibt“, machte Nico Schlotterbeck (25) jüngst deutlich, dass er sich mit einer Zukunftsentscheidung noch Zeit lassen will.

Einerseits wartet der Innenverteidiger ab, ob sich Borussia Dortmund in den kommenden Monaten respektive Jahre zu einer titelfähigen Mannschaft entwickeln kann. Andererseits drängt Schlotterbeck offenbar auf eine ordentliche Aufbesserung seiner Bezüge.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fordert der Linksfuß mindestens ein garantiertes Jahresgehalt von zehn Millionen Euro. Ob die Schwarz-Gelben diese Bedingung erfüllen, bleibt abzuwarten. Unter anderem wegen des auslaufenden Vertrags von Niklas Süle (30) dürfte aber ausreichend Budget zur Verfügung stehen.

Bayern und Real lauern

Unabhängig davon ist nicht mit einem schnellen Vollzug zu rechnen. Dem Vernehmen nach spielt Schlotterbeck auf Zeit, um die Chancen auf einen Wechsel zu einem absoluten Topklub zu wahren. In Lauerstellung befinden sich allen voran der FC Bayern und Real Madrid.

Ausschlaggebend ist, wie es mit Dayot Upamecano (26) weitergeht. Sowohl die Königlichen als auch die Münchner würden sich gerne die Unterschrift des französischen Innenverteidigers sichern, der es auf ein saftiges Handgeld abgesehen hat. Das Schwergewicht, das den Kürzeren zieht, könnte dann auf Schlotterbeck zugehen.