FC Bayern: Kane spricht über Tottenham-Rückkehr

Top-Torjäger Harry Kane (32) liebäugelt aktuell nicht mit einer Rückkehr zu Tottenham Hotspur. Im Interview mit der ‚Daily Mail‘ sagt der Angreifer des FC Bayern: „Ich bin mir nicht sicher. Ich bin sehr glücklich hier in München, deshalb denke ich daran aktuell nicht. Ich bin aber ein großer Fan der Spurs und werde sie immer beobachten und schauen, wie sie drauf sind. Sie werden immer Teil meines Lebens sein. Stand jetzt liebe ich es aber hier.“ Kane befindet sich mit den Bayern in seiner dritten Saison und kann sich eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus vorstellen.

„Der FC Bayern ist in ganz Europa als einer der besten Vereine und als einer der Favoriten auf den Gewinn der Champions League bekannt. Ich wollte mich auf diesem Niveau beweisen und liebe es auf und neben dem Platz. Es fühlt sich jetzt wie mein zweites Zuhause an. Ich genieße jeden Moment und hoffe, dass es so weitergeht“, schwärmt der Engländer über den deutschen Rekordmeister. In dieser Saison steht Kane bei 21 Toren und vier Vorlagen nach 15 Pflichtspielen.