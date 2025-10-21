Menü Suche
Akliouche spricht über England-Wechsel

von Remo Schatz - Quelle: Sky Sports
Maghnes Akliouche im Spiel gegen den FC Brügge @Maxppp
Maghnes Akliouche (23) wurde im Sommer intensiv mit einem Wechsel zu Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Gegenüber ‚Sky Sports‘ zeigt sich der Offensivstar der AS Monaco durch das Interesse aus England geehrt: „Es war sehr schmeichelhaft, solche Gerüchte und Verbindungen zu hören, aber ich bin Spieler bei Monaco und spiele morgen gegen Tottenham, also werde ich mein Bestes geben.“

Die beiden Klubs treffen am morgigen Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League aufeinander. Im Vorfeld will Akliouche nicht ausschließen, eines Tages in der Premier League auf Torejagd zu gehen: „Warum nicht, aber wir werden sehen. Für mich ist das morgige Spiel wichtig. Ich konzentriere mich auf meine Leistung und die Leistung der Mannschaft. Das Wichtigste für uns ist, das Spiel zu gewinnen. Ich konzentriere mich überhaupt nicht auf andere Gerüchte und den Druck.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
