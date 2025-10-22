Liga bleibt hart: Flick verpasst Clásico

Der FC Barcelona muss am Sonntag im Clásico gegen Real Madrid auf Trainer Hansi Flick verzichten. Nachdem der 60-Jährige gegen den FC Getafe (1:2) die Ampelkarte gesehen hatte und daraufhin für ein Spiel gesperrt worden war, waren die Katalanen erfolglos in Berufung gegangen. Die Liga lehnte den Antrag ab.

„Der Klub legt keinerlei Beweise vor, die widerlegen könnten, dass Trainer Hans-Dieter Flick die im Schiedsrichterbericht aufgeführten Handlungen begangen hat“, zitiert der Radiosender ‚Cope‘ den Verband. Flick hatte sich in der Schlussphase des Spiels gegen Getafe mehrfach lautstark beschwert und ließ sich auch durch die Verwarnung nicht beruhigen. Nach seinem Verweis auf die Tribüne holte Barça spät noch einen Dreier.