Menü Suche
Kommentar
La Liga

Liga bleibt hart: Flick verpasst Clásico

von Dominik Sandler - Quelle: Cope
1 min.
Hansi Flick klatscht mit Lamine Yamal ein. @Maxppp
Real Madrid Barcelona

Der FC Barcelona muss am Sonntag im Clásico gegen Real Madrid auf Trainer Hansi Flick verzichten. Nachdem der 60-Jährige gegen den FC Getafe (1:2) die Ampelkarte gesehen hatte und daraufhin für ein Spiel gesperrt worden war, waren die Katalanen erfolglos in Berufung gegangen. Die Liga lehnte den Antrag ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Klub legt keinerlei Beweise vor, die widerlegen könnten, dass Trainer Hans-Dieter Flick die im Schiedsrichterbericht aufgeführten Handlungen begangen hat“, zitiert der Radiosender ‚Cope‘ den Verband. Flick hatte sich in der Schlussphase des Spiels gegen Getafe mehrfach lautstark beschwert und ließ sich auch durch die Verwarnung nicht beruhigen. Nach seinem Verweis auf die Tribüne holte Barça spät noch einen Dreier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Hansi Flick

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Hansi Flick Hansi Flick
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert