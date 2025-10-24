Clásico: Barça zieht für Flick vor Gericht

Der FC Barcelona zieht alle Register, damit beim anstehenden Clásico gegen Real Madrid am Sonntag (16:15 Uhr) doch Cheftrainer Hansi Flick auf der Bank sitzen kann. Wie der katalanische Radiosender ‚RAC1‘ berichtet, will Barça die Ablehnung der Berufung nicht akzeptieren und ruft nun das Sportverwaltungsgericht an.

Flick hatte am vergangenen Spieltag gegen den FC Getafe (2:1) die gelb-rote Karte gesehen und wurde auf die Tribüne verbannt. Im Anschluss an das Spiel wurde der frühere Bundestrainer für eine Partie gesperrt. Der Berufungsantrag der Katalanen wurde von La Liga erstinstanzlich zurückgewiesen.