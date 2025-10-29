Großes Interesse: McTominay verfolgt klaren Plan

Scott McTominay hegt offenbar keine Gedanken an einen vorzeitigen Abschied von der SSC Neapel. Die Schweizer Variante von ‚Sky‘ berichtet, dass nahestehende Quellen des Mittelfeldspielers Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nach England „entschieden dementieren“ und betonen, dass der Schotte in Neapel „äußerst glücklich“ sei. Stattdessen könne es dem Bericht zufolge in den kommenden Monaten sogar auf eine Verlängerung seines bis 2028 datierten Vertrags hinauslaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Laut dem englischen Portal ‚TeamTalk‘ zeigt vor allem Tottenham Hotspur Interesse an McTominay. Auch bei Newcastle United und beim FC Barcelona soll der 28-Jährige auf der Liste stehen. Der 65-fache Nationalspieler selbst plant aber offenbar keinen Wechsel. In Napoli gehört der Rechtsfuß, der 2024 für rund 30 Millionen Euro von Manchester United gekommen war, zu den absoluten Schlüsselspielern.