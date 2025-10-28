Neapel drängt auf festen Höjlund-Transfer

Rasmus Höjlund (22) könnte schon im Winter dauerhaft zur SSC Neapel wechseln. Laut dem ‚Mirror‘ hat Manchester United dem italienischen Meister grünes Licht für eine feste Verpflichtung des Dänen gegeben. Höjlund war im Sommer auf Leihbasis nach Neapel gewechselt und überzeugte dort mit vier Toren in sechs Spielen, bevor ihn eine Verletzung stoppte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Napoli ist von Höjlund restlos überzeugt und möchte die im Leihvertrag verankerte Kaufoption von rund 44 Millionen Euro bereits im Januar ziehen. Die Klubs sollen sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Erreicht Neapel die Champions League, wird die Option ohnehin zur Kaufpflicht. 2023 hatte United Höjlund noch für knapp 78 Millionen von Atalanta Bergamo gekauft. Im Old Trafford kam er aber nie richtig in Tritt.