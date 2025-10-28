Aufstellungen: Dicke Überraschungen bei SGE vs. BVB

Schon früh im Pokal fällt ein Favorit aus dem Wettbewerb. Keiner der Verantwortlichen auf beiden Seiten dürfte glücklich gewesen sein, als das Los gezogen wurde und klar war, dass Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt gastieren wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Niko Kovac trifft dabei auf seinen Ex-Klub, mit dem er in der Saison 2017/18 den Pokal gewinnen konnte. Der BVB ist gut in Form, dennoch sieht der 54-Jährige viel Anlass, um sein Team gegenüber dem 1:0-Erfolg beim 1. FC Köln am Wochenende umzustellen. Ramy Bensebaini fehlt mit Rückenproblemen im Kader, Aarón Anselmino beginnt dafür. Außerdem dürfen Jobe Bellingham, Julian Ryerson und Maximilian Beier ran, Felix Nmecha, Yan Couto und der zuletzt schwächelnde Serhou Guirassy sitzen auf der Bank.

So spielt der BVB

Auch die SGE blickt auf einen Erfolg am Wochenende zurück, als der FC St. Pauli mit 2:0 bezwungen wurde. Zuvor hatte es allerdings innerhalb kürzester Zeit heftige Niederlagen gegen Atlético Madrid (1:5), den FC Bayern (0:3) und den FC Liverpool (1:5) gehagelt. Trainer Dino Toppmöller will also die Defensive weiter stabilisieren. Er setzt gegen den BVB auf Hugo Larsson und Mario Götze für Ellyes Skhiri und Can Uzun.

Unter der Anzeige geht's weiter

So spielt die SGE