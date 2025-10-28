Menü Suche
Genua bindet Shootingstar Ekhator

von Tobias Feldhoff
Patrick Vieira klatscht Beifall @Maxppp

Beim FC Genua plant man langfristig mit Sturmtalent Jeff Ekhator. Das Arbeitspapier des 18-jährigen Italieners, der sowohl in der Angriffsmitte als auch auf den Außenbahnen agieren kann, wurde vorzeitig bis 2029 verlängert.

Genoa CFC
📝 Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Jeff Ekhator fino al 30 giugno 2029 🔴🔵
Bei X ansehen

Ekhator ist U21-Nationalspieler und trotz junger Jahre bereits erweiterte Stammkraft beim Team von Patrick Vieira, das auf Platz 20 liegend einen miserablen Start hingelegt hat. Ekhator hat in seinen neun Saisonspielen immerhin schon zwei Treffer erzielt.

