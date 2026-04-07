Hertha trifft Leitl-Entscheidung

Stefan Leitl wird wohl auch in der kommenden Saison bei Hertha BSC an der Seitenlinie stehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ bleiben sowohl der Cheftrainer als auch sein Assistent Andre Mijatovic im Amt. Trotz der aller Voraussicht nach gescheiterten Aufstiegsmission wollen die Hertha-Verantwortlichen an der aktuellen Trainerkonstellation festhalten.

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Leitl hatte die damals abstiegsbedrohte Alte Dame im Februar 2025 übernommen und vorerst deutlich stabilisiert. In dieser Spielzeit sollte ursprünglich die Bundesliga-Rückkehr forciert werden, doch ein schwacher Saisonstart machte diese Hoffnungen früh zunichte und man diskutierte über die Zukunft von Leitl. Zuletzt zeigte die Formkurve mit fünf Partien ohne Niederlage wieder nach oben. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits und Leitl erhält einen zweiten Anlauf, die Berliner zurück ins Oberhaus zu führen.