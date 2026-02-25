Menü Suche
Hertha: Leitl am Pranger

von Tobias Feldhoff
Stefan Leitl möchte Hertha BSC wieder zum Erfolg führen. @Maxppp

Stefan Leitl könnte im Sommer bei Hertha BSC zur Disposition stehen. Man diskutiere spätestens für die Zeit nach der Saison über seine Ablösung, berichtet die ‚Sport Bild‘ in ihrer heutigen Printausgabe.

Angesichts von zehn Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz ist der anvisierte Aufstieg nach dem jüngsten 2:5 gegen den SC Paderborn eigentlich nicht mehr zu realisieren. Das Saisonziel wurde somit verfehlt. Vor fast genau einem Jahr hatte Leitl in Berlin übernommen, sein Vertrag ist bis 2027 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
