Hertha: Leitl am Pranger

Stefan Leitl könnte im Sommer bei Hertha BSC zur Disposition stehen. Man diskutiere spätestens für die Zeit nach der Saison über seine Ablösung, berichtet die ‚Sport Bild‘ in ihrer heutigen Printausgabe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts von zehn Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz ist der anvisierte Aufstieg nach dem jüngsten 2:5 gegen den SC Paderborn eigentlich nicht mehr zu realisieren. Das Saisonziel wurde somit verfehlt. Vor fast genau einem Jahr hatte Leitl in Berlin übernommen, sein Vertrag ist bis 2027 datiert.