VfB-Abschied: Topklub will Mittelstädt

Maximilian Mittelstädt zieht Transfer-Interesse auf sich. Wie der in der Regel gut informierte Journalist Matteo Moretto berichtet, hat die SSC Neapel ein Auge auf den Linksverteidiger des VfB Stuttgart geworfen, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft.

Napoli verfolge die Entwicklung des 28-Jährigen mit großem Interesse und habe sogar bereits Kontakt hergestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass Mittelstädt mit Neapel in Verbindung gebracht wird. Italienische Medien berichteten im vergangenen Sommer von einem Treffen zwischen dem Linksverteidiger und SSC-Sportdirektor Giovanni Manna.

Konsequenzen hatte das Treffen damals keine, Mittelstädt blieb bekanntlich beim VfB und ist dort auf der linken Defensivseite unumstrittener Stammspieler – auch mangels Alternativen im Stuttgarter Kader.

Aus diesem Grund schaut sich der VfB nach einem neuen Linksverteidiger um. Flávio Nazinho (22) von Cercle Brügge ist ein heißer Kandidat. Bislang hieß es, der Portugiese solle als Backup respektive Konkurrent für Mittelstädt fungieren. Sollte das Napoli-Interesse am 15-fachen Nationalspieler in Zukunft konkreter werden, könnte Nazinho aber plötzlich Mittelstädt auch ersetzen.