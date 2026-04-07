Schalke bindet Muslic-Assi

Der FC Schalke geht mit Tim Hoogland in die Zukunft. Offiziellen Angaben des Zweitliga-Tabellenführers zufolge hat der Assistent von Chefcoach Miron Muslic bis 2029 verlängert. Das ursprüngliche Vertragsverhältnis wäre im Sommer ausgelaufen.

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Hoogland war 2021 zunächst für Schalkes U17 aktiv und arbeitete sich über die U19 hoch bis zu den Profis. „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Klubs und freue mich, meinen Weg auf Schalke weiterzugehen. Die Arbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Staff macht mir großen Spaß – wir haben uns als Team vorgenommen, zwei Gänge höher zu schalten. Das haben wir gemacht und setzen den Weg gemeinsam fort“, lässt sich der 40-Jährige zitieren.