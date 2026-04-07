El Mala verteilt einen Korb

Im Poker um Said El Mala hat sich ein Bewerber offenbar einen Korb abgeholt. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ blitzte Newcastle United mit einem Vorstoß für den 19-jährigen Offensivspieler des 1. FC Köln ab. Die Magpies haben laut der Sportzeitschrift von der als Berater fungierenden Familie El Mala die Antwort erhalten, „dass die Tendenz Richtung Brighton gehe.“ Eine Einigung zwischen den Klubs und ein kurz bevorstehender Wechsel zu den Seagulls sei aber weiter nicht in Sicht.

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Der Journalist Christopher Michel hatte kürzlich berichtet, dass El Malas Transfer nach Brighton „weitestgehend durch“ ist. Laut der ‚Sport Bild‘ wollen die Südengländer aber nur 35 Millionen plus fünf Millionen an Boni zahlen. Daher seien die FC-Bosse, deren Schmerzgrenze bei 50 Millionen liegt, auch mit anderen englischen Klubs im Austausch. Der FC Chelsea befinde sich ebenfalls weiterhin im Rennen, habe jedoch bislang kein Angebot abgegeben.