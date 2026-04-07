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Serie A

Neapel vor 20-Millionen-Transfer

von Lukas Weinstock - Quelle: Matteo Moretto
Alisson Santos bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Die SSC Neapel wird Alisson Santos allem Anschein nach festverpflichten. Matteo Moretto berichtet, dass die Italiener von der 16,5 Millionen Euro schweren Kaufoption Gebrauch machen. Santos’ Stammklub Sporting Lissabon werde in den kommenden Wochen über die Entscheidung informiert.

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Der 23-jährige Linksaußen ist seit Februar an die Gli Azzurri verliehen und weiß dort zu überzeugen. Da Neapel im Zuge des Deals schon 3,5 Millionen Euro Leihgebühr überwiesen hatte, steigen die Gesamtausgaben auf 20 Millionen Euro an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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