Mainz verpflichtet Torjäger-Juwel

Der 1. FSV Mainz 05 hat Alynho Haidara (17) von der Akademie FC Mainz 05 de Jacqueville unter Vertrag genommen. Wie der Bundesligist mitteilt, schließt sich der U17-Nationalspieler der Elfenbeinküste zur Saison 2026/27 den Rheinhessen an. Haidara, Torschützenkönig beim U17-Afrika-Cup im April, reist Anfang November mit der U17 zur Weltmeisterschaft in Katar.

Der Deal steht im Kontext der nun offiziell fixierten Kooperation zwischen Mainz 05 und der von Ex-Profi Aristide Bancé gegründeten Fußballschule in Jacqueville. Bereits vor zwei Wochen wechselte Mokesse Kommando Bamba (18) als erster Spieler auf den Wolfgang Frank Campus und bestritt bereits drei Einsätze für die U23 in der Regionalliga Südwest.