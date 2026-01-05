Menü Suche
Ablöse steht: Silas vor VfB-Abflug

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Silas im VfB-Training @Maxppp

Silas (27) steht ganz dich vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich der VfB Stuttgart und der FSV Mainz 05 auf einen Transfer des Offensivspielers verständigt. Die „niedrige“ Ablöse soll sich im Falle des Klassenerhalts bei einer Million Euro einpendeln.

Eine Übereinkunft zwischen Silas und den Rheinhessen stehe zur Stunde noch aus, sei aber nur eine Frage der Zeit. Mit der Erfahrung aus 91 Bundesliga-Partien wird der Kongolose (20 Länderspiele) dann in Mainz aufschlagen. Dort soll er dabei helfen, den Abstieg zu verhindern. Aktuell belegen die 05er mit acht Punkten aus 15 Partien den letzten Tabellenplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
