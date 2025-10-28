United verhandelt Stürmer-Transfer

Manchester United steht offenbar in konkreten Gesprächen über einen Transfer von Kevin Filling (16). Der junge Stürmer von AIK Solna könnte den Klub laut ‚Sky‘ bereits im Winter verlassen. Die Ablöse soll bei rund drei Millionen Euro liegen. Auch mehrere Bundesligisten beobachten den schwedischen U18-Nationalspieler.

Filling steht bei AIK noch bis 2028 unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente des Landes. In dieser Saison erzielte er drei Tore in zehn Einsätzen für den Erstligisten. Für Schwedens U18-Nationalteam traf er in drei Spielen zweimal.