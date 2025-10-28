Menü Suche
Kommentar
Premier League

United verhandelt Stürmer-Transfer

von Leon Morsbach - Quelle: Sky
Ruben Amorim reibt sich die Hände @Maxppp

Manchester United steht offenbar in konkreten Gesprächen über einen Transfer von Kevin Filling (16). Der junge Stürmer von AIK Solna könnte den Klub laut ‚Sky‘ bereits im Winter verlassen. Die Ablöse soll bei rund drei Millionen Euro liegen. Auch mehrere Bundesligisten beobachten den schwedischen U18-Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Filling steht bei AIK noch bis 2028 unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente des Landes. In dieser Saison erzielte er drei Tore in zehn Einsätzen für den Erstligisten. Für Schwedens U18-Nationalteam traf er in drei Spielen zweimal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Man United
AIK

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Man United Logo Manchester United FC
AIK Logo AIK Solna
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert