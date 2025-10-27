Menü Suche
Diagnose da: De Bruyne fehlt Napoli monatelang

von Julian Jasch
Kevin De Bruyne für Napoli im Einsatz @Maxppp

Die SSC Neapel erreicht eine äußerst bittere Nachricht. Untersuchungen haben ergeben, dass sich Spielmacher Kevin De Bruyne (34) eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Fabrizio Romano geht von einer monatelangen Ausfallzeit aus.

Kurios: De Bruyne zog sich die Blessur bei einem Elfmeter zu. Mit dem verwandelten Strafstoß brachte der Belgier seinen Arbeitgeber zwar mit 1:0 gegen Inter Mailand (3:1) in Führung, doch das Missgeschick kommt ihm jetzt teuer zu stehen.

