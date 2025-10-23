Vor Clásico: Barça droht nächster Ausfall

Der FC Barcelona hat vor dem Clásico am Sonntag (16.15 Uhr) gegen Real Madrid mit Personalproblemen zu kämpfen. Die ‚Marca‘ berichtet, dass Frenkie de Jong heute frühzeitig das Training abgebrochen und über Unwohlsein geklagt hat. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht.

Sollte der Niederländer, der kürzlich seinen Vertrag bis 2029 verlängerte, ausfallen, würde er die Personalsituation für Hansi Flick verschärfen. In Dani Olmo (27), Joan García (24) und Robert Lewandowski (37) gesellten sich jüngst drei wichtige Stützen zu den Langzeitverletzten. Andreas Christensen (29) und Raphinha (28) sind zudem für das Spiel am Sonntag fraglich. Flick selbst wird ebenfalls fehlen. Er hatte gegen den FC Getafe (1:2) die Ampelkarte gesehen und muss von der Tribüne aus zusehen.