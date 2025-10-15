De Jong schwört Barça die Treue

Der FC Barcelona und Frenkie de Jong setzen die Zusammenarbeit fort. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, hat der Mittelfeldstratege seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt des 28-Jährigen wäre am Saisonende ausgelaufen. Berichten zufolge beinhaltet das neue Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2019 war de Jong für 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Barça gewechselt. Für die Blaugrana kam er bislang 267 Mal zum Einsatz (19 Tore, 24 Vorlagen). Auch in dieser Spielzeit gehört der Taktgeber in der Regel zur Startelf. Für den Verbleib nimmt der 62-fache niederländische Nationalspieler dem Vernehmen nach Gehaltskürzungen in Kauf.